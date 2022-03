Ucrânia sofreu danos de US$ 10 bi à infraestrutura desde o início da guerra, diz ministro

Segundo Oleksander Kubrabov, as estruturas mais básicas devem ser reparadas em um ano, já as mais complexas vão demorar um pouco mais

Sergey BOBOK / AFP Prédio destruído pelo bombardeio do exército russo em Kharkiv no dia 6 de março



O ministro de infraestrutura da Ucrânia, Oleksander Kubrabov, revelou nesta segunda-feira, 7, que o país sofreu danos equivalentes a cerca de US$ 10 bilhões desde o começo da guerra que já chega a seu 12º dia. O anúncio foi feito por meio de um comunicado na televisão, onde ele também disse que as estruturas mais básicas devem ser reparadas em um ano, já as mais complexas devem levar em torno de dois anos. Durante o comunicado, Kubrabov informou que ao menos 40 mil pessoas foram retiradas da cidade de Kharkiv no domingo, 6. Mas, segundo um oficial do Ministério do Interior, Vadim Denisenko, ainda há mais de 4 mil civis que precisam ser removidos da capital e seus arredores.