Ucrânia tem quase 5 mil provas de crimes de guerra cometidos pela Rússia, diz Procuradoria

Informações recolhidas serão utilizadas no futuro pelo Gabinete do Procurador-Geral no Tribunal Penal Internacional

Reprodução/Telegram/Zelensky Soldado ucraniano caminha em meio aos escombros após bombardeio russo



A Ucrânia já recolheu quase 5 mil provas de crimes de guerra cometidos pela Rússia e apresentados por cidadãos, disse nesta quarta-feira o gabinete do procurador-geral do país. Os ucranianos já enviaram um total de 4.935 evidências para a plataforma unificada “warcrimes.gov.ua”, conforme relatado pela agência de notícias ucraniana “Ukrinform”. Em comunicado, a Procuradoria Geral agradeceu aos cidadãos por não serem “indiferentes”. “Hoje, cada ucraniano é uma testemunha valiosa e, num futuro próximo, um membro de uma equipe de acusadores de muitos milhões”, declarou. “Todo o país se une na coleta de provas das atrocidades dos invasores russos. A Procuradoria, agências estatais e policiais, direitos humanos e organizações da sociedade civil, peritos e especialistas, instituições internacionais, jornalistas e cidadãos comuns têm a oportunidade de agir como uma frente unida para documentar os terríveis crimes cometidos pelo agressor russo”, afirmou.

O funcionamento da plataforma é simples e permite o fornecimento de informações com fotos e vídeos de crimes de guerra. O sistema garante total confidencialidade, proteção de dados pessoais e preservação de provas. Todas as informações recolhidas serão utilizadas no futuro pelo Gabinete do Procurador-Geral no Tribunal Penal Internacional, em Haia, nos tribunais ucranianos, durante possíveis tribunais internacionais especiais, bem como pelo Ministério das Relações Exteriores no Tribunal Internacional de Justiça da ONU e pelo Ministério da Justiça no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, acrescentou o comunicado.

*Com informações da EFE