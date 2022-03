Ucrânia terá programa para reconstrução de cidades bombardeadas

Presidente Zelensky afirmou que o governo lançará um programa estatal para ‘reconstruir tudo o que foi destruído’

O presidente Volodymyr Zelensky realizou um pronunciamento nesta quinta-feira, 10, e informou que o governo ucraniano irá lanar um programa estatal de reconstrução das cidades bombardeadas pelo Exército da Rússia. O mandatário utilizou o município de Kharkiv como exemplo que, nas palavras do chefe do Executivo, “agora está passando pelo pior sofrimento desde a Segunda Guerra Mundial”, e precisará ser reerguida. “Depois da guerra, depois da nossa vitória, vamos reconstruir tudo o que foi destruído, um programa estadual especial de reconstrução será criado para cada cidade afetada”, disse Zelensky. O ucraniano listou as principais áreas do país que precisarão ser reestruturadas: “Via Poltava, rodovia Belgorod, rua Myronosytska, Hospital Regional Children’s, Centro de Oncologia de Kharkiv, Universidade de Karazin, Palácio Labor e a livraria Korolenko.”