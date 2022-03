Ucrânia vai exigir cessar-fogo e retirada de tropas russas em negociações nesta segunda

Quarto encontro diplomático deverá ocorrer online, por videoconferência

Maxim GUCHEK / BELTA / AFP Representante da Rússia e Ucrânia reunido em Belarus para negociações de cessar-fogo



A Ucrânia vai exigir uma trégua imediata e a retirada das tropas inimigas durante uma nova rodada de negociações com a Rússia prevista para esta segunda-feira, 14, por videoconferência. “Nossa postura não mudou: paz, cessar-fogo imediato, retirada de todas as tropas russas e apenas depois disso poderemos falar de nossas relações e de nossas divergências políticas”, disse Mikhailo Podolyak, negociador e conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, em um vídeo publicado no Twitter. E completou na legenda: “Negociações. 4ª rodada (…) Discussão difícil. Embora a Rússia perceba o absurdo de suas ações agressivas, ainda tem a ilusão de que 19 dias de violência contra a Ucrânia, em cidades pacíficas, é a estratégia certa”.

O encontro será o quarto realizado entre os países desde o início do conflito, em 24 de fevereiro. Os dois primeiros foram feitos com grandes equipes de negociadores em reuniões que ocorreram em Belarus. Já o terceiro ocorreu na semana passada em Antália, na Turquia, tendo sido caracterizado como o encontro de mais alto nível entre Rússia e Ucrânia desde o começo da guerra, por ter contato com a liderança dos ministros de Relações Exteriores das duas naçoes, Sergei Lavrov (Rússia) e Dmytro Kuleba (Ucrânia). Apesar dos primeiros encontros terem dado a tônica da discussão na questão dos corredores humanitários, nenhum deles avançou na direção de um possível acordo de paz.