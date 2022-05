Ucrânia vai receber em junho resposta sobre adesão a União Europeia

Para ingressar ao bloco, é necessário que os 27 países-membros estejam de acordo; Ursula von der Leyen se diz ansiosa para ver as respostas do questionário

Reprodução/Twitter/@vonderleyen Ursula von der Leyen conversou com Volodymyr Zelensky para falar sobre a adesão da Ucrânia a União Europeia



A Ucrânia deve receber em junho uma resposta a solicitação para adesão urgente a União Europeia. De acordo com um comunicado realizado no twitter da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi discutido o apoio a UE e o caminho europeu do país de Volodymyr Zelensky. “Ansioso para receber as respostas ao questionário de adesão à UE. A Comissão Europeia terá como objectivo emitir o seu parecer em Junho”, declarou. Durante conversa com Zelensky, realizada nesta segunda-feira, 9, Von der Leyen, acrescentou que a Comissão espera receber o questionário que deve ser apresentado pela Ucrânia sobre sua candidatura à adesão.

Fazer parte do bloco já era um desejo antigo dos ucranianos, mas, com o conflito com a Rússia que acontece desde o dia 24 de fevereiro, intensificou ainda mais essa vontade e fez com que eles solicitassem uma entrada imediata, passo não previsto nas regras de funcionamento do bloco e que, portanto, foi recebido com cautela e ceticismo. A adesão de um país candidato à UE é um processo complexo de adaptação da legislação interna aos regulamentos europeus, e normalmente leva vários anos – em alguns casos, mais de uma década – de negociações árduas. O último país a aderir à UE foi a Croácia, em 2013, embora as negociações tenham começado oito anos antes, em 2005, e os últimos capítulos tenham sido concluídos em 2011. Para que a Ucrânia seja aceita no bloco, é necessário que os 27 países-membros estejam de acordo com esse ingresso. Em uma cúpula em Versalhes, na França, em março, os líderes europeus esfriaram explicitamente a aspiração ucraniana.