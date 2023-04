Ucraniano tetracampeão mundial de kickboxing morre após ser ferido na guerra

Vitalii Merinov se voluntariou para lutar pela Ucrânia contra a Rússia; ele deixa a mulher e uma filha de dois anos

Reprodução/Instagram/merinov.vitalii Vitalii Merinov foi quatro vezes campeão mundial de kickboxing



Quatro vezes campeão mundial de kickboxing, o ucraniano Vitalii Merinov morreu no hospital nesta semana após ser ferido enquanto lutava contra as forças russas que ocupavam a região de Lugansk, no leste da Ucrânia. A informação foi divulgada pela imprensa local neste domingo, 2. Merinov entrou como voluntário no exército ucraniano após as forças russas terem iniciado a invasão total à Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado. Depois de ter sido ferido na perna, o atleta de Ivano-Frankivsk, região do oeste da Ucrânia, decidiu voltar à linha da frente e continuou a lutar até ser ferido novamente. A morte foi confirmada pelo prefeito da cidade de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, que ressaltou que o tetracampeão mundial era casado e tinha uma filha de dois anos. Segundo autoridades ucranianas, pelo menos 262 atletas morreram em resultado da agressão militar russa contra a Ucrânia, sendo esse um dos argumentos de Kiev para a exclusão dos atletas russos dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

*Com informações da EFE.