Ucranianos morrem ao tentar cruzar fronteira para fugir do alistamento

Genya Savilov/AFP Militares ucranianos das Forças de Assalto Aéreo se preparam para disparar um obuseiro autopropulsado Caesar 8x8 de 155 mm com rodas em uma linha de frente em um local não revelado, no sul da Ucrânia, em 14 de fevereiro de 2024, em meio à invasão russa da Ucrânia.



Ao menos 30 ucranianos morreram tentado cruzar ilegalmente a fronteira para evitar serem convocados desde a invasão russa em fevereiro de 2022, segundo informou nesta terça-feira o porta-voz do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia, Andri Demchenko. Em declarações à agência “Ukrinform”, o porta-voz afirmou que estas tentativas de travessia ilegal ocorrem diariamente, a maioria delas fora dos postos de controle na fronteira com a Moldávia, enquanto o maior número de tentativas de travessia com documentos falsos acontece na fronteira com a Polônia.

Demchenko ficou surpreso com o fato de que as pessoas estão dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro a pessoas que prometem ajuda para atravessar a fronteira e depois têm que enfrentar o fato de que a rota segue ao longo de um rio de montanha. Muitos percebem que não têm forças para atravessar um rio ou cruzar as montanhas e é assim que alguns perderam a vida, ao que se soma o perigo representado por animais selvagens, acrescentou. Demchenko declarou também que desde o início da lei marcial foram descobertos cerca de 450 grupos criminosos especializados no tráfico de seres humanos através da fronteira.

