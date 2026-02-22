UE insta EUA a cumprir os termos do acordo comercial

Decisão da Suprema Corte americana levanta uma enorme interrogação sobre o futuro do acordo comercial

JOHN THYS / AFP Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participa de uma coletiva de imprensa após a reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica



A Comissão Europeia instou neste domingo (22) os Estados Unidos a cumprir os termos do acordo comercial alcançado no ano passado com a UE, depois que Donald Trump anunciou novas tarifas globais em resposta à decisão da Suprema Corte.

“Um acordo é um acordo. Como principal parceiro comercial dos Estados Unidos, a UE espera que os Estados Unidos cumpram os compromissos estabelecidos na Declaração Conjunta, assim como a UE mantém os seus”, declarou a comissão em um comunicado.

Também exigiu “esclarecimentos sobre as medidas que os Estados Unidos planejam adotar” após a decisão da Suprema Corte. Na sexta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas que abalaram o comércio mundial.

Como reação, o mandatário republicano anunciou no sábado o aumento da tarifa global de seu país de 10% a 15%, que entrará em vigor em 24 de fevereiro por um período de 150 dias, com isenções setoriais.

A decisão da Suprema Corte americana levanta uma enorme interrogação sobre o futuro do acordo comercial, quando o Parlamento Europeu, inicialmente contrário ao texto, preparava-se para dar sinal verde na terça-feira.

Esse acordo, assinado no ano passado, permitiu à UE limitar a 15% as tarifas aplicadas nos Estados Unidos à maioria de seus produtos, longe dos 30% que o presidente americano ameaçou impor.

*Com AFP