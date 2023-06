UE promete R$ 104 milhões ao Fundo Amazônia e fala em terminar acordo com Mercosul até o final do ano

Presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, se encontrou com Lula nesta segunda-feira, 12, no Palácio do Planalto

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda- feira, 12 de junho de 2023



A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, se encontrou nesta segunda-feira, 12, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. No encontro, que teve como principal pauta o acordo entre Mercosul e União Europeia, com objetivo de facilitar a cooperação e garantir o livre comércio entre os blocos, eles também abordaram temas como ciência, tecnologia, inovação, direitos humanos e meio ambiente. Von der Leyen chegou a hora de concluir o acordo União Europeia e Mercosul, queremos terminar até o final do ano. Há grandes vantagens porque o acordo vai criar situações corretas que infla o investimento, respalda na industrialização do Brasil, aumenta a competitividade e emprego e luta contra mudança climática e trabalhais”, falou a presidente da Comissão Europeia se referindo as vantagens que o acordo proporcionará para os dois blocos. “O acordo é mais que um acordo, é uma plataforma para diálogo e enganjento de longo prazo”, conclui. Durante a declaração a conjunta à imprensa, Von der Leyen também anunciou um investimento de 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões) para o Fundo Amazônia. “Ouvi seu discurso na COP 27 e acolho sua liderança com relação às questões climáticas e biodiversidade, debatemos a floresta amazônia, que é uma maravilha da natureza e o pulmão ver do mundo. Vamos contribuir com 20 milhões de euro para o fundo”, disse, complementando que também debateram o plano para por fim ao desmatamento até 2030. “Europa é sua parceira e temos a responsabilidade de deter o desmatamento”, declarou a líder que no começo da declaração havia informado que a Europa estava de volta ao Brasil e a União Europeia. “Nossas regiões não são apenas parceiras naturais, mas parceiros por opção. É hora de levarmos nossa parceira para outro nível, e ela vem como novos investimentos. A União Europeia já é o principal investidor na região e vamos aumentar esse investimento”. disse e informou o investimento de 10 milhões de euros na America Latina e Caribe. Von der Leyen também aproveitou o momento para falar sobre a guerra na Ucrânia, e chegou a dizer que os impactos do conflito que se encaminha para o segundo ano vão afeta o mundo inteiro porque atinge as questões energéticas, houve aumento da inflação e é uma grava ameaça ao principal direito internacional, pois ameaça a soberania que está consagrada na carta das Nações Unidas. A UE apoia os ucranianos no processo, enquanto o petista defende a criação de um grupo de paz para que Rússia e Ucrânia entrem em acordo.