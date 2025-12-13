Um em cada 3 latinos se arrepende de ter votado em Trump, diz pesquisa

Isso fez com que o índice de popularidade do presidente atingisse o ponto mais baixo no último trimestre do ano

Pelo menos um em cada três eleitores de origem latina que votou no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas últimas eleições se arrepende da decisão, segundo uma pesquisa que apontou a situação econômica e as promessas não cumpridas como os principais fatores determinantes.

A pesquisa, elaborada pela organização civil Somos Votantes e sua instituição irmã Somos PAC e apresentada nesta sexta-feira em entrevista coletiva, revelou que a maioria dos eleitores latinos responsabiliza o Partido Republicano pela frustração econômica que vivem, especialmente pelo aumento do custo de vida e pela estagnação dos salários.

Isso fez com que o índice de popularidade do presidente atingisse o ponto mais baixo no último trimestre do ano.

A pesquisa coloca a popularidade de Trump em -26 pontos, em comparação com os -12 registrados em fevereiro, e revela que tanto a aprovação de sua gestão (-28) quanto da gestão da economia (-30) despencaram desde o início do ano.

O presidente americano perdeu o apoio de grupos de eleitores importantes: os independentes tornaram-se completamente relutantes, e a rejeição cresce entre os jovens e os homens latinos – que desempenharam um papel decisivo na sua vitória em 2024 -, que também estão se distanciando de Trump.

“Não se trata apenas de um trimestre ruim para Trump entre os eleitores latinos, mas de um colapso documentado que já dura um ano e cujo fim não se vislumbra”, disse a fundadora e presidente da Somos Votantes e da Somos PAC, Melissa Morales.

TRUMP LONGE DA REALIDADE

De acordo com os eleitores, as decisões de Trump mostram um grande distanciamento da realidade. Embora um em cada dois eleitores latinos acredite que a inflação e o custo de vida devam ser prioridade para o presidente, apenas 14% acreditam que ele e seu partido estão focados nisso.

Uma das medidas mais comemoradas pelo governo Trump, as tarifas sobre produtos de outros países, é vista pela população latina como “um grande fardo”, com dois em cada três entrevistados afirmando que isso os prejudica ao aumentar os preços.

Além disso, 68% dos eleitores hispânicos consideram que a situação da economia americana é “ruim” e 63% acreditam que ela está piorando.

Os EUA realizarão eleições de meio de mandato presidencial em 2026, nas quais toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado serão renovados.

O desencanto dos latinos com Trump e o Partido Republicano, que atualmente detém a maioria em ambas as casas, pode provocar uma reviravolta eleitoral.

A divulgação dessas pesquisas ocorreu em entrevista coletiva na qual a organização American for Tax Fairness (ATF) divulgou um estudo que revelou que quase cinco milhões de pessoas, entre elas um milhão de latinos, podem perder seu seguro médico se os subsídios da Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis (ACA), a reforma da saúde aprovada em 2010 pelo presidente Barack Obama.

