Uma das vice-presidentes do Irã testa positivo para o coronavírus

Masumeh Ebtekar, uma das vice-presidentes do Irã, foi diagnosticada com a Covid-19 — doença provocada pelo novo coronavírus. Ela está em quarentena na própria casa, segundo veiculou nesta quinta-feira (27) a emissora pública de televisão do país.

O resultado do exame da vice de Assuntos da Mulher e da Família iraniana deu positivo um dia depois da política ter começado a apresentar os sintomas da enfermidade, ainda de acordo com as informações do canal de TV local.

No Irã, o coronavírus segue se expandindo com rapidez, e nesta quinta foram divulgados 106 novos casos, além de sete mortes. No total, os números oficiais apontam para 245 infectados, sendo que 26 deles faleceram.

