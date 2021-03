União Europeia aprova vacina de dose única da Johnson contra Covid-19

A Comissão Europeia aprovou nesta quinta-feira, 11, o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson em maiores de 18 anos. O imunizante deve ser aplicado em uma única dose e pode ser armazenado por até três meses em refrigeradores comuns. A autorização aconteceu horas depois do sinal verde da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Agora, a União Europeia deve receber 200 milhões de doses, com a possibilidade de adquirir mais 200 milhões, o que deve ajudar a acelerar a campanha de vacinação no continente.

Em fevereiro, a Johnson & Johnson divulgou os resultados preliminares da fase três do estudo da sua vacina contra o novo coronavírus, que indicaram uma eficácia de 66% na prevenção de casos moderados da Covid-19. Antes, a entidade regulatória da União Europeia já havia autorizado as vacinas da Pfizer–BioNTech, AstraZeneca–Universidade de Oxford e da Moderna, sendo que as três devem ser aplicadas em duas doses. Atualmente, o órgão avalia também avalia a aprovação da Novavax, da CureVac e da Sputnik V.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comemorou a aprovação da vacina da Johnson & Johnson através da sua conta oficial no Twitter. “Mais vacinas seguras e eficazes estão chegando ao mercado. Acabamos de autorizar o uso da vacina da Johnson & Johson na União Europeia após a avaliação positiva da Agência Europeia de Medicamentos. Com o número de doses que pedimos, poderíamos vacinar até 200 milhões de pessoas na União Europeia”, escreveu.

More safe and effective vaccines are coming to the market.

We have just authorised the use of Johnson & Johnson's vaccine in the EU, following @EMA_News' positive review.

With the number of doses we ordered, we could vaccinate up to 200 million people in the EU. pic.twitter.com/YsrcfF9ZE8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2021