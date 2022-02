União Europeia bloqueia transações do Banco Central russo

Segundo Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, as ações devem ser implementadas a partir de segunda-feira, 27

STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP Josep Borrell informa que transações do Banco Central russo vão ser bloqueadas



Em reunião realizada neste domingo, 27, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE), chegaram a um acordo político para bloquear transações financeiras com o Banco Central da Rússia. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. Ele informou que, com essa medida, “mais da metade das reservas do Banco Central russo serão bloqueadas, uma vez que são mantidas em países do G7”. Segundo Borrell, as ações devem ser implementadas a partir de segunda-feira, 27. Esse posicionamento é em retaliação à invasão russa à Ucrânia que aconteceu na quinta-feira, 24. Diante deste cenário, diversas sanções já foram impostas por países ocidentais como retaliação às ações de Vladimir Putin.