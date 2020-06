União Europeia não abrirá fronteiras para visitantes brasileiros

Brasil, Estados Unidos e Rússia não são considerados pela UE seguros em relação à Covid-19; visitantes de Argélia, China, Ruanda e Uruguai podem visitar os países do bloco

Mohammed Badra/EFE Visitantes brasileiros não poderão entrar em países da União Europeia



A União Europeia (UE) abrirá a partir desta quarta-feira (1) as fronteiras para visitantes provenientes de 14 países de fora do bloco. O Brasil, porém, está fora da lista.

Os visitantes brasileiros não poderão visitar os países do bloco, assim como os provenientes de Estados Unidos e Rússia, por exemplo, por conta da pandemia da Covid-19. Segundo a UE, esses países não são considerados seguros.

Os Estados membros aprovaram hoje com maioria qualificada a medida, que será revisada a cada duas semanas, de acordo com a evolução da pandemia no planeta.

Entre os países seguros, ou seja, que têm situação epidemiológica controlada, estão Austrália, Argélia, Canadá, China, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai.

*Com EFE