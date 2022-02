União Europeia e Reino Unido decidem congelar bens de Putin e do ministro das relações exteriores da Rússia

Políticos foram incluídos em lista de pessoas atingidas por sanções e não poderão acessar contas bancárias fora da Rússia

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin e outros líderes russos possuíam contas bancárias no exterior



A União Europeia e o Reino Unido anunciaram nesta sexta, 25, que decidiram sancionar diretamente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu ministro das relações exteriores, Sergei Lavrov, por causa da invasão do país à Ucrânia. Os líderes da UE haviam aprovado politicamente um pacote de sanções à Rússia na quinta, 24, e nesta sexta os chanceleres europeus concordaram que Putin e Lavrov sejam incluídos na lista de pessoas afetadas, informou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, ao fim de uma reunião de emergência dos chanceleres. Borrell ressaltou que as normas a serem aplicadas são as mesmas que para qualquer outra pessoa incluída na lista da UE. “Ou seja, trata-se do congelamento de bens. Haverá todo um trabalho (…) para identificar os bens a serem congelados”, explicou. Embora não faça mais parte da União Europeia, o Reino Unido anunciou sanções parecidas, que atingirão também bilionários e membros do parlamento russo (a Duma) que aprovaram a invasão. É possível que a medida seja apenas simbólica, já que é improvável que Putin mantenha dinheiro fora da Rússia. No entanto, a medida pode atingir alguns de seus apoiadores importantes dentro do país.