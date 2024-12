União Europeia envia representante à Síria para dialogar com novos governantes

Gesto foi anunciado pela chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, depois que Estados Unidos e Reino Unido revelaram os primeiros contatos com as autoridades sírias do grupo rebelde islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS)

A União Europeia (UE) UE decidiu enviar um alto representante à Síria para manter contato com os novos governantes do país, anunciou nesta segunda-feira (16) a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas. “Nosso principal diplomata na Síria viajará hoje a Damasco. Teremos contatos lá”, declaro Kallas, antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do bloco. O gesto da UE foi anunciado depois que Estados Unidos e Reino Unido revelaram os primeiros contatos com as autoridades sírias, do grupo rebelde islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS).

A queda do governo de Bashar al-Assad, após uma ofensiva relâmpago do HTS, deixou os governos ocidentais diante da necessidade de estabelecer algum tipo de interlocução. A dificuldade está no fato de que o HTS é alvo de sanções internacionais, porque o grupo tem origem na rede Al-Qaeda. “Não podemos deixar um vácuo”, argumentou Kallas nesta segunda-feira. O representante da UE para a Síria se estabeleceu temporariamente no Líbano, diante do avanço do HTS, mas agora retornará a Damasco para estabelecer contato com as novas autoridades.

