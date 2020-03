União Europeia aprova fechamento de fronteiras externas por 30 dias

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ União Europeia, Ursula Von Der Leyen



Os líderes da União Europeia (UE) apoiaram nesta terça-feira (17), em uma reunião realizada por videoconferência, a proposta da Comissão Europeia (o órgão executivo do bloco) de fechar as fronteiras com países não-integrantes por 30 dias, com algumas exceções, para conter a expansão da pandemia do novo coronavírus.

O presidente do Conselho Europeu (entidade que define as orientações e prioridades políticas gerais da UE), Charles Michel, anunciou em entrevista ao final da reunião que os chefes de Estado e de Governo do bloco foram favoráveis à proposta apresentada pela Comissão Europeia e que voltarão a debater na próxima semana, também por videoconferência, a crise causada pela Covid-19.

*Com EFE