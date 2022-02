União Europeia financiará compra e entrega de armas à Ucrânia

Segundo o bloco, empresas de mídia russa e a Bielorrússia vão sofrer sanções; ao menos 14 países já fecharam o espaço aéreo para voos da Rússia

STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP Ursula Von Ver Leyen, informou que a União Europeia vai financiar compra e entrega de armas para os ucranianos



A União Europeia anunciou neste domingo, 27, novas sanções contra a Rússia por causa da invasão à Ucrânia. Por meio do seu twitter, a presidente na Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, informou que o bloco vai financiar compra e entrega de armas para que os ucranianos possam se defender dos ataques que acontecem desde quinta-feira, 24. Durante uma reunião que aconteceu em Bruxelas, Von der Leyen comentou que essa é a primeira vez que a União Europeia toma uma atitude como essa de fornecer armas para um terceiro país. Estima-se que os gastos sejam de 450 milhões de euros.

O bloco também vai adotar ações contra empresas de mídia russa, que estariam divulgando fake news, e aplicar sanções contra a Bielorrússia. “Vamos banir a máquina de propaganda do Kremlin. A estatal Russia Today e o Sputnik, assim como todas as suas subsidiárias, não poderão mais espalhar suas mentiras, justificar a guerra de Putin e propagar a divisão”, disse Von der Leyen. Essa intensificação das medidas vem em um momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que o comando militar colocasse a força nuclear em alerta.

A situação da guerra na Ucrânia tem feito com que os países europeus adotem medidas mais duras e até mudem o seu posicionamento em relação a algumas políticas. A Alemanha, por exemplo, vai aumentar seus gastos militares e também enviou mais de mil armamentos para os ucranianos. No sábado, após uma reunião da UE, Estados Unidos, Reino Unidos e Canadá, foi aprovado a exclusão dos bancos russos do Swift, sistema de transações internacionais, e, ao menos 14 países já fecharam o seu espaço aéreo para voos vindos da Rússia.