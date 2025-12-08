UNRWA acusa polícia israelense de invadir escritório em Jerusalém e substituir bandeira da ONU

Segundo o comissário-geral Philippe Lazzarini, a ação ‘configura um flagrante descumprimento da obrigação de Israel, enquanto Estado-membro da ONU’

Foto por AHMAD GHARABLI / AFP A bandeira da UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina) quando ainda estava noescritório de campo na Cisjordânia, em Jerusalém, em 29 de outubro de 2024



O comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunciou que policiais israelenses, acompanhados de funcionários municipais, “invadiram à força” nesta segunda-feira (8) sua sede em Jerusalém Oriental e substituíram a bandeira da ONU por uma de Israel.

“Esta ação representa um flagrante descumprimento da obrigação de Israel, como Estado-membro das Nações Unidas, de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da ONU”, denunciou Lazzarini em sua conta na rede social X.

Segundo sua mensagem, as forças israelenses entraram no complexo da UNRWA com motocicletas policiais e outros veículos, cortaram todas as comunicações e apreenderam móveis, equipamentos de informática e outros bens.

No início deste ano, o Parlamento israelense proibiu a atividade da UNRWA em Israel, alegando uma suposta ligação entre funcionários da agência da ONU e o grupo islâmico Hamas.

A Corte Internacional de Justiça determinou que Israel não fundamentou suas alegações de que uma parte significativa dos funcionários da UNRWA seja membro do Hamas, nem demonstrou a suposta falta de neutralidade da agência humanitária como um todo.

Em sua mensagem, Lazzarini classifica como “campanha de desinformação em larga escala” as acusações de Israel à UNRWA, às quais se seguiram “meses de assédio” a seus funcionários com “ataques incendiários em 2024, manifestações de ódio e intimidação” contra a agência, o que resultou na obrigação de desocupar o complexo de Jerusalém Oriental.

“Independentemente das medidas adotadas em nível nacional, o complexo conserva sua condição de recinto da ONU, imune a qualquer tipo de interferência”, afirma, baseando-se no fato de que Israel é parte da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, que declara invioláveis suas instalações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Não pode haver exceções. Permitir isso representa um novo desafio ao direito internacional, que abre um precedente perigoso em qualquer outro lugar do mundo onde a ONU esteja presente”, conclui Lazzarini.

*Com EFE