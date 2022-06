Urso ferido esmaga crânio de caçador em ato de vingança após ser atingido por tiro

Caso aconteceu na Rússia; tanto o homem como o animal não resistiram aos ferimentos e morreram

Unsplash/Ines Azevedo

Um urso matou um caçador de 62 anos na Rússia após ter sido atingido por um tiro. De acordo com o tabloide britânico Metro, o caso aconteceu em Irkutsk e nenhum dos dois sobreviveu aos ferimentos. A agência de notícia russa Interfax informou que o homem, que não teve a identidade revelada, atirou e feriu o urso que estava perto de uma árvore e quando desceu foi atacado pelo animal que “esmagou” seu crânio e deixou ferimentos de garras e presas. O Ministério de Assuntos Internos da Rússia informou que ambos foram encontrados um perto do outro. “A carcaça do animal foi encontrada a 50 metro do local onde o homem morreu”, declarou. “O predador ferido conseguiu infligir uma lesão da qual o caçador morreu”. O caso foi descoberto por um grupo de buscas que estava atrás do caçador, já que ele foi dado como desaparecido.