Uruguai confirma primeiro caso de varíola dos macacos no país

Ministério da Saúde Pública informou que paciente está ‘estável e em isolamento’ e tem histórico de viagem recente

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Varíola dos macacos já é considerada emergência de saúde global



O Ministério da Saúde Pública do Uruguai confirmou nesta sexta-feira, 29, o primeiro caso de varíola dos macacos no território nacional. Em comunicado, a pasta detalhou que o indivíduo infectado “se encontra estável e em isolamento”, e tem antecedentes de viagem nos últimos dias. “Em conformidade com as recomendações da OPAS/OMS, a identificação e acompanhamento de todos os contatos foi iniciada pela equipe do Departamento de Vigilância Sanitária. No momento, não foram identificados novos casos suspeitos em relação a este caso”, acrescenta o texto. Na quarta-feira, o diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que a emergência internacional causada pelo surto de varíola dos macacos, que causou mais de 18 mil casos, pode ser freada “se os seus riscos forem levados a sério e se forem tomadas as medidas necessárias para parar a sua transmissão”.

O dirigente advertiu que 0,1% dos casos exigiu hospitalização, e insistiu que 98% das infecções até agora se concentram entre os homens que têm relações sexuais com homens, motivo pelo qual pediu a este grupo para que tome medidas preventivas. “Isto, no momento, inclui reduzir o número de parceiros sexuais, reconsiderar novos parceiros, e trocar detalhes de contato só por precaução”, disse Tedros em conselho que, apesar do esclarecimento do de que qualquer pessoa pode ser infectada e que não deve haver estigma associado, não foi bem recebido pelos grupos LGBT+. “Como vimos com a Covid-19, a desinformação pode se espalhar rapidamente na internet”, declarou o chefe da OMS. Nesta sexta-feira, autoridades de Brasil e Espanha confirmaram as primeiras mortes por varíola dos macacos nos respectivos países.

*Com informações da EFE