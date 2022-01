Uruguai distribui livros e sorvetes para crianças no 1º dia de vacinação contra Covid-19

Principal centro de referência pediátrica do país criou um universo lúdico para campanha de imunização de 5 a 11 anos, com desenhos animados, músicas e presentes

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Estimativa é que 84 mil crianças uruguaias recebam a primeira dose da vacina até a próxima semana



O Uruguai iniciou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com imunizante da Pfizer contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 12. Para recepcionar os pequenos, o Centro Hospitalar Pereira Rossell, em Montevidéu, principal centro de referência pediátrica do país, criou um universo lúdico no ambiente de vacinação, com exibição de desenhos animados na sala de espera e distribuição de livros para os vacinados. Após a aplicação, as crianças ainda receberam um sorvete enquanto aguardavam por 15 minutos em observação de possíveis efeitos adversos. Decorações coloridas, cadeiras, redes de dormir e música também completavam o ambiente. “As crianças vêm para serem vacinadas, mas também para brincar, para passar um tempo relaxando, e saem com um presente”, disse o vice-ministro da Saúde Pública, José Luis Satdjian. A estimativa é que 84 mil crianças uruguaias recebam a primeira dose da vacina até a próxima semana nos mais de 170 centros de vacinação em todo o país.

*Com EFE