Uruguai escolhe herdeiros políticos de Lacalle Pou e Mujica para disputar presidência em outubro

Álvaro Delgado e Yamandú Orsi vão concorrer ao cargo; eleições estão marcadas para 27 de outubro

EFE/ Gastón Britos e EFE/ Vannina Gonzo Álvaro Delgado, do Partido Nacional, e Yamandú Orsi, do Frente Ampla



Os herdeiros políticos do presidente Luis Lacalle Pou e do ex-chefe de Estado José Mujica vão disputara em outubro as eleições presidenciais do Uruguai, após a celebração das votações internas partidárias no domingo (30), marcadas pelo menor índice de participação já registrado. O Tribunal Eleitoral anunciou que, com 91,50% dos votos apurados, Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência e veterinário de 55 anos, recebeu 74,5% dos votos no Partido Nacional (PN, centro-direita), de Lacalle Pou, que lidera a coligação de centro-direita que governa o país desde 2020. , ex-prefeito do departamento de Canelones e professor de História de 57 anos, obteve 59,5% dos votos na Frente Ampla.

Mais de 2,7 milhões de uruguaios estavam aptos para comparecer às urnas, em um processo de voto voluntário para selecionar os únicos candidatos de um total de 18 partidos registrados. Com 91,50% da apuração, a FA registrou 373.266 votos, o PN, 292.722, e o PC, 89.819. Pela primeira vez desde 1999, nomes recorrentes no cenário político uruguaio nas últimas décadas não buscaram a candidatura presidencial. Lacalle Pou, impedido pela Constituição de concorrer à reeleição imediata, e os ex-presidentes Mujica, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) e Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) não disputaram as internas. As eleições presidenciais e legislativas acontecerão em 27 de outubro, com um eventual segundo turno em 24 de novembro. O voto é obrigatório.

*Com informações da AFP