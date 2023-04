Uso de pílulas abortivas é autorizado no Japão pela primeira vez na história

Aborto é legalizado no país desde 1948, mas a única técnica disponível para a realização do procedimento era a remoção cirúrgica; produto aprovado é recomendado pela Organização Mundial da Saúde

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Custo médio da medicação é de US$ 300 (aproximadamente R$ 1496)



O Ministério da Saúde do Japão autorizou o uso de pílulas abortivas orais no país, nesta sexta-feira, 28. O aborto já é uma prática legal na região desde 1948, para gestações de até 22 semanas. Contudo, a remoção cirúrgica era a única técnica disponível para a realização do procedimento, que também dependia da aprovação do cônjuge ou parceiro. Em 2021, por exemplo, foram realizados 126.174 abortos no Japão, de acordo com o ministério da saúde.O órgão de saúde informou ao mercado que aprovou o uso do pacote de pílulas Mefeego produzido pelo laboratório britânico Linepharma. A empresa deu entrada no pedido de autorização do uso da medicação no país em dezembro de 2021. O protocolo combina duas medicações: o fármaco mifepristona (que bloqueia a atividade da progesterona e amolece o colo do útero para que a gravidez seja interrompida) e o misoprostol (que induz o amolecimento cervical, a dilatação e contrações uterinas, facilitando a evacuação de qualquer conteúdo presente no útero). A Organização Mundial da Saúde incluiu o produto na lista de medicamentos essenciais para o aborto e promoveu a pílula abortiva como uma alternativa segura. O pacote de comprimidos Mefeego está disponível em 80 países, incluindo regiões do Canadá, América Latina, Ásia e Austrália, de acordo com a Linepharma International.