Vaca presa em árvore após passagem do furacão Ida é resgatada nos EUA

Vídeo publicado pelo governo da cidade de St. Bernard Parish, na Louisiania, mostra funcionários públicos usando serra para liberar animal

St. Bernard Parish Government/Reprodução de vídeo/Facebook Vaca foi resgatada por funcionários do governo



Os danos causados pelo furacão Ida, que chegou ao sul dos Estados Unidos no último domingo, 29, deixando um rastro de devastação e mais de um milhão de pessoas sem energia nos estados do Mississippi, Nova Orleans e Louisiana, continuam a aparecer com a descida do nível da água em algumas regiões do país. Um vídeo divulgado pelo governo de St. Bernard Parish, na Louisiania, nas redes sociais mostra o resgate inusitado de uma vaca que ficou presa em uma árvore. O animal foi retirado por funcionários do governo com ajuda de uma serra. Este não é o primeiro vídeo divulgado pelo governo local que viraliza nas redes sociais. Ainda na segunda-feira, a prefeitura publicou imagens de câmeras de segurança espalhadas pela cidade mostrando a velocidade com a qual a água subiu em apenas uma hora da passagem do furacão. Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas em três estados do sul dos EUA após a chegada do Ida.