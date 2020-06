Empresa chinesa começa fase final de testes de vacina contra a Covid-19

EFE/EPA/SIPHIWE SIBEKO Empresa chinesa vai começar a terceira fase de testes de vacina contra a Covid-19



A farmacêutica estatal chinesa Sinopharm começará a terceira e possivelmente última fase dos testes clínicos de uma possível vacina contra a Covid-19 nos Emirados Árabes Unidos (EAU). A vacina é desenvolvida em conjunto pelos Institutos de Produtos Biológicos e de Virologia de Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto de coronavírus, e pela Academia Chinesa de Ciências.

A razão pela qual a Sinopharm escolheu os EAU para esses testes é porque eles consideram que na China a pandemia está suficientemente controlada para que não existam condições suficientes para a participação maciça nos testes necessários nesta fase 3.

Embora na fase 2 a possível vacina seja administrada às pessoas que correspondem ao perfil médio do receptor final do remédio para avaliar sua eficácia e segurança, na terceira fase, milhares de pessoas participariam.

Se passar, as autoridades poderiam aprovar teoricamente a vacina para uso, embora algumas vezes uma quarta fase seja realizada com estudos mais aprofundados.

Normalmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período para uma vacina estar disponível para uso em massa é de pelo menos 12 a 18 meses, embora a China tenha acelerado os processos devido à emergência mundial de saúde e permitido que alguns estudos fossem realizados ao mesmo tempo na primeira e na segunda fase.

Segundo a imprensa oficial, este é o primeiro teste clínico no exterior para uma vacina desenvolvida na China.

O Ministério da Saúde dos Emirados autorizou esses testes, que serão realizados em conjunto com a empresa local Group 42.

No último dia 16, o Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, afiliado à Sinopharm, anunciou que não havia mostrado qualquer efeito colateral grave nas duas primeiras fases dos testes e garantiu que é a primeira candidata a vacina com segurança e imunogenicidade – capacidade de provocar uma reação no sistema imunológico – favorável.

Mais de 1 mil funcionários da empresa participaram dos testes, que segundo a Sinopharm, mostram que a vacina seria “segura e eficaz” e que as reações adversas foram muito menores que as de outras candidatas.

*Com EFE