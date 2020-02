Vacina para o coronavírus pode ficar pronta em 18 meses, diz OMS

EFE/EPA/Tamas Soki HUNGARY OUT Cerca de 300 pesquisadores se reúnem na sede da OMS para discutir tratamentos para o coronavírus



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta terça-feira, 11, que uma vacina contra o novo coronavírus pode ficar pronta nos próximos 18 meses.

Ghebreyesus não deu detalhes sobre pesquisas clínicas, mas garantiu que todos os esforços estão sendo empregados no desenvolvimento do tratamento. “Precisamos fazer tudo o que podemos com as armas disponíveis hoje”. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva concedida em Genebra, na Suíça.

O encontro a portas fechadas na Suíça reuniu cerca de 300 especialistas em virologia, epidemiologia e outros campos científicos nesta terça-feira para estudar possíveis tratamentos e vacinas. A socióloga brasileira Nisia Lima, que estudou a resposta ao Zika Vírus, está entre os presentes. A virologista francesa Marie-Paule Kieny é quem preside as reuniões.

“O novo vírus é uma ameaça muito grave para o mundo e um teste de solidariedade política, para ver se o planeta pode se unir contra um inimigo comum, que não respeita fronteiras ou ideologias”, completou Ghebreyesus.

* Com EFE e Agência Estado