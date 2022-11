Vai para o Catar ver a Copa do Mundo? Conheça a culinária e alguns pratos típicos do país

Gastronomia catari tem carne de cordeiro ao molho de iogurte como uma das principais refeições e exclui o porco devido à tradição cultural e religiosa que impede o consumo do animal, assim como a bebida alcoólica

A poucos dias do início da Copa do Mundo 2022, os preparativos para o maior evento de futebol já estão quase prontos e os turistas chegando ao país para acompanhar o torneio depois de quatro anos. Marcado para começar no próximo domingo, 20, o Catar deve receber mais de um milhão de pessoas durante toda a competição. Além de presenciar o evento, este é um bom momento para conhecer a gastronomia local. Entretanto, é bom saber que, além da dificuldade em encontrar bebidas alcoólicas – o consumo de álcool é rigidamente controlado no país -, que só vai ser comercializada em locais específicos, como os hotéis internacionais, também não espere que vá conseguir carne de porco, já que este não é um alimento presente na gastronomia devido à tradição cultural e à religião.

Por outro lado, os principais pratos da região não diferem tanto do que é consumido no Brasil. Frango, peixe, frutos-do-mar, cordeiro, grãos e legumes estão presentes na culinária que reúne influências do Irã, Líbano e Índia, além do norte da África e da cultura nômade beduína, afinal, cerca de 90% do país é formado por estrangeiros. Patricia de Moraes Pontilho, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que a principal característica da culinária do Catar, e o que torna a gastronomia da região específica, é “a forte marca de especiarias e condimentos no preparo dos alimentos”. Bruna Bardavid, 35 anos, mora no país há seis anos e explica que as refeições na região são “bem condimentadas, geralmente com arroz, açafrão, marsala e outros temperos. Se você quer provar a gastronomia catari, recomendo o Souq Waqif”. A carne de carneiro ao molho de iogurte, para pratos salgados, e o creme de gergelim, usado como complemento de pratos doces, são carro-chefe no Catar. Bardavid ainda traz como recomendação para quem está indo para lá o Majboos e Balaleet. Conheça os principais pratos da gastronomia catari, segundo a nutricionista Patricia de Moraes.

Saloona

De origem árabe, o Saloona é a típica comida caseira. Essa refeição nada mais é do que um ensopado de legumes feito à base de carne de boi, cordeiro ou peixe, e tem como acompanhamento legumes, que pode ser batata, cenoura, berinjela e tomate. Essa é uma das refeições mais tradicionais, costuma ser realizada dentro de casa e não exige muita preparação, pois é feito com o que tiver à disposição. Apesar de não haver regras para consumir esse prato, é recomendado comê-lo com uma generosa porção de pão para absorver bem o caldo.

Warak enab

O Warak enab é aquele tipo de refeição que pode ser consumido a qualquer hora do dia e da maneira que achar ideal. O prato tem origem no Oriente Médio, por causa das folhas de parreira que compõem o alimento, e pode ser considerado um petisco frito. Trata-se de um enroladinho de folhas de parreira com recheio de carne. Seu preparo leva carne bovina ou carne de cordeiro e arroz, além dos tradicionais temperos para dar um sabor melhor. Alho, pimenta e coentro são itens que vão se fazer presentes nessa refeição, além de ser recomendado consumi-lo com fatias de limão fresco.

Majboos

Bastante semelhante à galinhada brasileira, o majboos é um arroz temperado feito com cordeiro ou frango e legumes. Esse é um prato tradicional no Catar que pode ser encontrado com certa facilidade e está na lista de refeições típicas que precisam ser degustadas durante a passagem pelo país. Apesar de ter uma base fiel, dependendo de onde o majboos for consumido, ele pode vir com toques a mais, como: salada, molho de tomate caseiro, alecrim ou outra especiaria que seja tradicional da casa.

Kousa mahshi

Talvez um dos pratos mais diferentes da culinária do Catar seja o Kousa mahshi. Com toques do Oriente Médio, essa refeição é composta com abobrinha recheada com arroz e cordeiro moído e acompanha molho de tomate ou iogurte para fazer a experiência ser completa. Geralmente, os pratos catarianos vêm com iogurte de acompanhamento, principalmente quando a refeição em questão envolve cordeiro, que é bastante consumida na região. Kousa mahshi também pode ser encontrado na versão vegetariana, com grão-de-bico no lugar da carne.

Balaleet

Típico café da manhã servido no Catar, o Balaleet é uma massa tipo ‘cabelinho de anjo’, feita com açúcar, água de rosas e açafrão e acompanha omelete. A refeição é uma mistura de doce, salgado e tem aroma de flores. O prato pode ser servido tanto quente como frio, vai do gosto de quem está consumindo. Quem come diz que é um sensação única de tão gostoso que é.

Luqaimat

Luqaimat é uma sobremesa bastante popular no Catar. Essa massa frita é bem semelhante ao bolinho de chuva brasileiro, mas é comum as pessoas o assemelharem aos tradicionais donuts norte-americanos. Essa massa frita tem consistência crocante por fora e fofinha por dentro, e é feita com açúcar, farinha, levedura, amido de milho e cardamomo, tem consistência crocante por fora e fofinha por dentro. Luqaimat pode ser feito da forma tradicional ou de sabores, como chocolate e tâmara.

Khanfaroosh

Outra opção de sobremesa é o Khanfaroosh, um pãozinho crocante por fora feito em forma de disco à base de farinha de arroz, leite e cardamomo. Feito com água de rosas e açafrão, ele costuma vir servido com uma pitada de açúcar de confeiteiro ou um pouco de mel. Para apreciar mais esse prato, é normal as pessoas mergulharem o pão no mel que, quando misturado com a água de rosas, permite a degustação de um sabor delicado.

Limonada de hortelã

Além de degustar os pratos típicos da região, uma dica para acompanhar as refeições, principalmente por causa da dificuldade em encontrar bebidas alcoólicas, é experimentar a tradicional limonada de hortelã. Esse suco é uma boa pedida, visto o calor que faz na região, e combina muito bem com a gastronomia catari. Essa é uma das bebidas mais comuns na região e, apesar de ser diferente da limonada que estamos acostumados no Brasil, ela tem um refrescante toque de menta e essência de flor de laranjeira.