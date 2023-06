Vaticano: Papa dá primeiros passos e volta a trabalhar após passar por cirurgia de emergência

Pontífice rezou o Angelus na capela do apartamento particular no 10º andar do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado

Alberto PIZZOLI / AFP Papa Francisco fala durante a celebração da missa da Quarta-feira de Cinzas em 22 de fevereiro de 2023 na Igreja de Santa Sabina em Roma



O papa Francisco conseguiu dar os primeiros passos e até mesmo trabalhar após passar por uma cirurgia abdominal de emergência. A informação foi divulgada na noite deste domingo, 11, pelo Vaticano. O papa rezou o Angelus na capela do apartamento particular no 10º andar do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde a última quarta-feira, 7. No último comunicado enviado pelo Vaticano sobre o estado de saúde de Francisco, foi informado que o pontífice se levantou durante a tarde e “deu alguns passos e passou algumas horas trabalhando, além de descansar e rezar”. Também foi divulgada uma carta que o papa enviou à equipe de neuropsiquiatria e neurologia pediátrica do hospital, na qual ele escreveu que os profissionais “são a imagem da Igreja como um hospital de campanha”, em resposta a outra carta, enviada por eles, na qual falaram com o papa sobre momentos difíceis que enfrentam, como o de ver falecimento de crianças. “Vocês são testemunhas da vida e também da morte. É por isso que vocês são chamados a dar conforto e alívio nos últimos momentos, acompanhando esses anjinhos até o limiar do encontro com o Senhor (…) Sejam sempre bons samaritanos que assumem a vida e a dor do próximo e continuem a cultivar a cultura da proximidade e da ternura”, respondeu Francisco. Os médicos aconselharam o pontífice a não celebrar o Angelus publicamente no hospital para evitar esforços que pudessem prejudicar a cicatrização. No boletim médico, também foi informado que o papa continua sem febre e está hemodinamicamente estável.

*Com informações da EFE.