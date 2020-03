Vaticano substitui orações de domingo por transmissão virtual devido ao coronavírus

A tradicional oração de Angelus era feita pelo Papa em uma das janelas do Vaticano. ‘Essas opções são necessárias para evitar o risco de difusão do Covid-19’, informou o Vaticano, em nota

Reprodução/Vatican News Papa Francisco durante a Oração do Angelus, feita na Praça São Pedro



A tradicional oração do Angelus, feita a partir da janela do Vaticano, diante da praça de São Pedro, será substituída por uma transmissão ao vivo, para evitar a difusão do coronavírus em meio aos fiéis que costumam acompanhar a aparição do Papa em grandes aglomerações.

De acordo com comunicado, enviado neste sábado (7) à imprensa, a prece deste domingo será feita na biblioteca do Palácio Apostólico, e será transmitido pela internet, TV e rádio.

Os turistas e fiéis, já escassos na praça São Pedro, poderão ver o Papa apenas pelas telas gigantes instaladas no local. A audiência geral da próxima quarta-feira, 11 de março, será realizada também de maneira virtual.

“Essas opções são necessárias para evitar o risco de difusão do COVID-19 devido à revista feita pelo controle de segurança do acesso à praça, conforme solicitado pelas autoridades italianas. A participação dos fiéis nas Missas em Santa Marta também ficará suspensa até domingo, 15 de março”, informou o Vaticano em comunicado.

O Vaticano enfatiza que a medida foi tomada proteger “os fiéis e o próprio Papa Francisco”, que também não irá mais saudar a congregação como de costume.

Após a primeira infecção por coronavírus no Vaticano, seguida de um segundo caso suspeito, medidas estão sendo adotadas em coordenação com autoridades italianas para conter a transmissão.

*Com informações do Estadão Conteúdo