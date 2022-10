Vazamento gera cratera de 50 metros no gasoduto Nord Stream no Mar Báltico; veja vídeo

Duas explosões são registradas no Mar Báltico por causa do vazamento de gás

Os vazamentos registrados no final de setembro no gasoduto Nord Stream 1, que leva o gás natural da Rússia para a Alemanha, originaram uma cratera de 50 metros, mostra um video publicado pela imprensa sueca. A estrutura submarina, que atravessa o Mar Báltico, foi alvo de explosões no dia 26 de setembro. Atos que aumentaram o conflito geopolítico entre a Rússia e o Ocidente que se acusam pelo vazamento. Na publicação postada na conta oficial do Twitter, do jornal Expressen, responsável pelas imagens em parceria com a empresa de robótica norueguesa Blueye Robotics, eles explicam que: “a 80 metros abaixo da superfície do Mar Báltico, o Expressen filma os gasodutos rompidos no Nord Stream 1. Nossa câmera subaquática documenta longos rasgos no fundo do mar antes de atingir o tubo de aço reforçado com concreto”, escreve a publicação. Essas são as primeiras imagens do Nord Stream 1 danificado a ser divulgadas. Ainda não se sabe o que ocasionou o vazamento na estrutura submarina, Rússia e Ocidente se acusam, entretanto, o caso está sendo investigado pelo serviço de Segurança Sueco que já informou que suspeita de sabotagens graves.

Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)

