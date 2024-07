Vegetariano, amante de futebol e exímio competidor: conheça Keir Starmer, líder de oposição dado como favorito nas eleições do Reino Unido

Ex-advogado especialista em direitos humanos atuou na Procuradoria da Inglaterra e de Gales e foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pela rainha Elizabeth II

Keir Starmer é o favorito para se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. Ele aparece com ampla maioria à frente de Rishi Sunak, atual premiê e que busca conseguir se manter no poder. Mas, desta vez, por voto popular, já que chegou a posição após a renúncia de Liz Truss, que assumiu o cargo no lugar de Boris Johnson. Starmer, que pode acabar com 14 anos do governo conservador, é líder do Partido Trabalhista e mudou os rumos do partido para aproximar-se de posições mais centristas. Ele assumiu as rédeas do grupo há quatro anos e herdou o primeiro nome de Keir Hadie, fundador e primeiro líder trabalhista no início do século XX. Esse político de 61 anos sucedeu Jeremy Corbyn, defensor de uma ideologia mais esquerdista, como líder do partido em abril de 2020, após um grave revés nas eleições legislativas de 2019. Após esse fracasso, Starmer mudou o rumo do partido, afastando-a das teses mais radicais de Corbyn. Confiante em todas as áreas, ele afirmou certa vez que derrotaria Boris Johnson, ex-primeiro-ministro conservador, se os dois se encontrassem em uma partida de futebol. Em outra entrevista, foi questionado sobre qual é o seu principal medo. E respondeu: “a derrota”. “Detesto perder, principalmente no futebol e na política. Jogo futebol toda semana, no meio do campo, comandando. Muita gente fala que o importante é participar. Não sou dessa opinião. O que conta é vencer”, afirmou.

O candidato a governar o Reino Unido entrou pela primeira vez no Parlamento britânico, pelo Partido Trabalhista, depois de ter sido eleito pelos bairros londrinos de Holborn e Saint Pancras em 2015. Ele, portanto, entrou tarde na política, aos 52 anos. Uma idade em que o ex-líder trabalhista Tony Blair deixou de ser o líder do partido. Mas a sua ambição de voar alto na política ficou clara desde o início, quando era perguntado sobre como gostaria de ser lembrado. “Como alguém que teve um governo trabalhista ousado e reformista. Como um grande pai e amigo”, resumiu, em entrevista. Em 2021, ele prometeu que investiria cerca de 28 bilhões de libras (35,3 bilhões de dólares) por ano em energia renovável se chegasse ao poder, um compromisso que mais tarde reconheceu ser inatingível. “Os conservadores destruíram a economia e não será possível cumprir o compromisso de 28 bilhões de libras por ano”, disse ele, em fevereiro de 2024, ao retirar essa promessa.

Favorito para vencer as eleições, Starmer, de 61 anos, nasceu em Londres e foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pela rainha Elizabeth II, por seus serviços à Justiça criminal, embora não costume se apresentar como “Sir”. Ele é ex-advogado especialista em direitos humanos e atuou na Procuradoria da Inglaterra e de Gales. Para seus apoiadores, é pragmático, confiável e preparado para colocar o Reino Unido, em declive econômico, nos trilhos. Seus críticos denunciam suas mudanças de direção, sua falta de carisma e dificuldades em estabelecer um plano claro para o futuro do país. Grande fã de futebol, praticou o esporte como amador, como meio-campista, e é torcedor do Arsenal. Nascido no bairro londrino de Southwark, no sul da cidade, estudou direito na Universidade de Leeds e continuou sua formação como advogado em Oxford. Se assumir o principal cargo político do país, Keir Starmer seria o primeiro vegetariano a ocupar a função. Advogado de grande reputação, conheceu a esposa, Victoria, com quem tem dois filhos, por motivos de trabalho, já que ela também se dedica à advocacia. O sobrenome Starmer tem origem no nome de uma pessoa cuja personalidade ou aparência lembra uma estrela (Star em inglês).

