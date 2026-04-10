Veja o momento em que astronautas da Artemis II são retirados da cápsula

Marinha dos Estados Unidos foi em busca da cápsula que flutuava no mar, seguindo o mesmo protocolo utilizado desde a missão de Neil Armstrong

Reprodução/Youtube?Nasa Astronautas da Artemis II são retirados da cápsula



Cerca de uma hora e meia depois de amerissarem na Terra, os astronautas da missão Artemis II foram retirados da cápsula com ajuda de profissionais que preparam o local para resgatá-los. Orion realizou uma amerissagem suave, a 30 km/h, no Oceano Pacífico, em frente a San Diego, utilizando enormes paraquedas, às 17h07 locais (21h07 em Brasília), exatamente como a agência espacial americana havia planejado. A Marinha dos Estados Unidos foi em busca da cápsula que flutuava no mar, seguindo o mesmo protocolo utilizado desde a missão de Neil Armstrong.

“Que viagem! Estamos estáveis”, disse o comandante Wiseman, e informou um código “green” para os quatro membros da tripulação, que significa que estavam em boas condições.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, classificou a viagem como “uma missão perfeita”. “Retomamos o envio de astronautas à Lua”, disse. “Isto é só o começo”. “Vamos voltar a fazê-lo com frequência, enviando missões à Lua até pousarmos nela em 2028 e começarmos a construir nossa base”, acrescentou. Donald Trump parabenizou a tripulação e disse que, como presidente dos Estados Unidos, “não poderia estar mais orgulhoso”.

“Espero ver todos vocês em breve na Casa Branca. Faremos isso de novo e, depois, o próximo passo: Marte!”, escreveu ele em sua rede Truth Social.

Veja o vídeo do resgate

Quem foram os astronautas que foram à expedição?

A Artemis II apresentou mudanças significativas em relação às expedições Apollo. A equipe conta com a primeira mulher, pessoa negra e astronauta de fora dos Estados Unidos a participar de uma missão do tipo.

Reid Wiseman

Aos 50 anos, Reid Wiseman foi o comandante da missão. Nascido em Baltimore, ingressou na Nasa em 2009, após uma longa carreira na Marinha.

Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, completou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, posteriormente, chefiou o escritório de astronautas da Nasa.

Victor Glover

Victor Glover, de 49 anos, pilotou a espaçonave Orion. Veterano da Marinha e pai de quatro filhas, foi selecionado pela Nasa em 2013.

Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.

Em 2020, ele se tornou o primeiro norte-americano negro a participar de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional.

Com a Artemis II, foi o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho pavimentado por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro norte-americano negro no espaço.

Christina Koch

Christina Koch, de 47 anos, foi a primeira mulher em uma missão lunar. Engenheira de formação e pesquisadora experiente, ela trabalhou em ambientes extremos como a Antártida.

Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens icônicas do programa Apollo.

Selecionada também em 2013, ela detém o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir.

Jeremy Hansen

O canadense Jeremy Hansen, de 50 anos, completa a tripulação e será o primeiro astronauta de fora dos Estados Unidos a orbitar a Lua.

Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.

Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.