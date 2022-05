Veja outras vezes em que o quadro da Monalisa foi atacado no Louvre

A Monalisa, considerada uma das maiores pinturas do mundo, foi alvo de um ataque por parte de um homem que fingiu ser deficiente físico e arremessou uma torta na obra. O vidro blindado protegeu a pintura de Leonardo da Vinci, mas ficou manchado de creme após o incidente. Segundo testemunhas, o homem usava uma peruca e estava em uma cadeira de rodas. Ao se levantar, ele bateu no vidro e jogou o bolo. Diversas imagens da obra com o vidro de proteção sujo de bolo viralizaram nas redes sociais. O Museu do Louvre, que abriga a obra, não se pronunciou sobre o caso. O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por “tentativa de degradação de um bem cultural” e informou que um homem de 36 anos foi internado na enfermaria psiquiátrica da prefeitura de polícia no domingo, 29.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022