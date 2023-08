Veja vídeo: Candidato à presidência do Equador foi morto cercado por apoiadores

Fernando Villavicencio era um dos oito candidatos presidenciais nas eleições do dia 20 de agosto

Ernesto Benavides/AFP - 19/4/2017 Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador assassinado em 9/8/23



O momento em que o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio foi baleado na cabeça após um comício nesta quarta-feira, 9, foi registrado em vídeo e compartilhado por usuários de redes sociais como Twitter e YouTube. Nas imagens, é possível ver que o político deixava o local do evento cercado por apoiadores e estava prestes a entrar em um carro, ainda à luz do dia, quando foi atingido por vários disparos e caiu na calçada. São ouvidos mais tiros e gritos no momento do ataque, na região central da capital Quito. Villavicencio chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ao menos mais nove pessoas ficaram feridas e um suspeito foi morto por seguranças durante troca de tiros.

Veja imagens do atentado veiculadas por emissoras locais: