Veja vídeos e fotos do bombardeio russo em Kiev

Rússia intensificou os ataques na Ucrânia e atacou a capital nesta segunda-feira; duas pessoas morreram

Aris Messinis / AFP Duas pessoas morreram em bombardeiro na capital da Ucrânia



As tropas russas intensificaram os ataques na Ucrânia nesta segunda-feira, 14. Após apertar o cerco sobre a cidade Kiev, eles bombardearam dois lugares: um edifício residencial e a fábrica de aviões Antonov. Segundo a prefeitura da cidade, duas pessoas morreram e ao menos seis ficaram feridas. Em comunicado, foi informado que “fragmentos de mísseis caíram na rodovia no distrito de Kurenivka”. Representantes de Ucrânia e Rússia fizeram a quarta rodada de negociações nesta segunda, entretanto, o negociador ucraniano, Mikhailo Podoliak, informou que a reunião vai continuar na terça-feira, 15. “Uma pausa técnica foi feita nas negociações até amanhã. Para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e esclarecimento de definições individuais. As negociações continuam…” publicou Podoliak. Os russos querem que a Ucrânia assuma o compromisso de neutralidade, reconheça a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e desistam da Crimeia. Já os ucranianos, querem uma trégua imediata e a retirada das tropas inimigas.