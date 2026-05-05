Vencedora do Nobel está ‘entre a vida e a morte’ após ser internada, dizem aliados

A ativista luta pela vida após ser hospitalizada há cinco dias com um problema cardíaco

Foto por XAVIER GALIANA / AFP Narges Mohammadi



A vencedora Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi, presa no Irã desde dezembro, luta pela vida após ser hospitalizada há cinco dias com um problema cardíaco, disseram seus apoiadores em Paris nesta terça-feira.

“Não estamos lutando apenas pela liberdade de Narges, estamos lutando para que seu coração continue batendo“, disse sua advogada, Chirinnne Ardakani, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que ela está “entre a vida e a morte”.

Narges Mohammadi, cujo ativismo de mais de duas décadas foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz em 2023, foi presa em 12 de dezembro em Mashhad (leste do Irã) após criticar as autoridades religiosas iranianas durante um funeral.