Venezuela condena ‘sanções ilícitas e ataques’ contra a Rússia

Divulgação/Embaixada da Venezuela Venezuela condenou sanções à Rússia



O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Félix Plasencia, condenou nesta sexta-feira, 25, o que chamou de “sanções ilícitas e ataques” contra a Rússia após a invasão à Ucrânia. “Rechaçamos as ações de aqueles que pretendem enfraquecer a Rússia com sanções ilícitas e ataques”, escreveu o chanceler em mensagem no Twitter. Plasencia afirmou que, diante do agravamento da crise na Ucrânia, a Venezuela “reitera a via diplomática como única opção para a paz, o entendimento e a vida”. O vice-presidente de Comunicação da Venezuela, Freddy Ñáñez, responsabilizou o Ocidente por “constantes provocações à Rússia.

Nesta sexta, os líderes da União Europeia deram sinal verde para as novas penalidades contra o país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que havia entrado em acordo com os aliados do G7, grupo das sete maiores potências econômicas do planeta, por um pacote de sanções que serão “devastadoras” para a Rússia. O chefe da Casa Branca aplicou penalidades contra cinco grandes instituições financeiras russas, que incluem os dois maiores bancos do país, assim como oligarcas próximos ao Kremlin.

*Com informações da EFE