Venezuela marca eleições presidenciais para 28 de julho, dia do aniversário de Hugo Chávez

A Venezuela marcou para o dia 28 de julho as eleições presidenciais, anunciou nesta terça-feira, 5, o Conselho Nacional Eleitoral do país (CNE). A data coincide com o aniversário de Hugo Chávez, ex-presidente venezuelano que morreu no dia 5 de março de 2013. Espera-se que Nicolás Maduro busque uma reeleição para um novo período de seis anos, embora ainda não tenha formalizado a sua candidatura. De acordo com o presidente do governo estatal, Elvis Amoroso, o cronograma, que inclui todos os requisitos constitucionais, legais e técnicos para a realização das eleições, especifica que os prazos de candidatos serão recebidos de 21 a 25 de março. Ele também explicou que a campanha eleitoral, que nessa ocasião durará 21 dias, será realizada de 4 a 25 de julho.

O cronograma inclui um período especial para o registro de candidaturas, tanto dentro como fora do país, que ocorrerá de 18 de março a 16 de abril. A data escolhida foi a que recebeu o maior apoio das organizações políticas durante o processo de consulta promovido pela Assembleia Nacional (como é chamado o Parlamento venezuelano), de maioria de políticos simpatizantes do atual presidente, Nicolás Maduro.

Dessa forma, o pleito acontecerá no segundo semestre, como definido entre o governo e a principal coalizão de oposição em outubro do ano passado, durante uma reunião em Barbados. O partido governista afirma que Maduro buscará o terceiro mandato, embora o próprio presidente não tenha confirmado a candidatura. Pela oposição, a candidata eleita nas primárias de outubro, María Corina Machado, continua proibida de exercer cargos eletivos e, portanto, para concorrer às eleições presidenciais.

