Venezuela ‘se afasta’ de lisura do processo eleitoral, diz Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em nota oficial divulgada nesta terça-feira (30) que o governo da Venezuela “se afasta” da lisura e da transparência eleitorais. A fala do oficial se refere às atitudes recentes do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), que anunciou a reeleição do presidente Nicolás Maduro após o pleito do último domingo (28). A oposição contesta o resultado, ressaltando que o CNE não divulgou as atas eleitorais que confirmam os totais de votos para cada candidato. A ala adversária, liderada por Edmundo González e María Corina Machado, chegou a afirmar que foi vencedora da disputa à presidência com 70% dos votos válidos. Para Pacheco, o governo Venezuelano não apresenta os valores que garantiriam a legitimidade democrática do processo eleitoral. Ele também afirmou que as violações à democracia devem ser apontadas sem “casuísmo”.

Em acréscimo, Pacheco ainda pontuou que “a transparência do processo eleitoral que assegurem a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável”, ressaltando que “toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for”. A nota foi publicado na esteira das acusações de fraude eleitoral por parte de diversos órgãos internacionais de fiscalização, assim como de múltiplos países que enviaram observadores para a Venezuela. O Itamaraty, hoje, publicou uma nota sobre a jornada eleitoral venezuelana, onde pontuou positivamente seu “caráter pacífico”, mas sem parabenizar Nicolás Maduro por sua vitória.

