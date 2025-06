Via Láctea provavelmente se salvará de colisão com a colossal Andrômeda

Boa notícia é que fenômeno intergalático acontecerá muito depois de a toda a vida na Terra ter se extinguido devido à expansão do Sol

Há apenas 50% de probabilidade de a Via Láctea e Andrômeda se chocarem entre si nos próximos 10 bilhões de anos



O risco de a Via Láctea se chocar dentro de bilhões de anos com a gigantesca galáxia de Andrômeda diminuiu para perto da metade, segundo novos cálculos anunciados nesta segunda-feira (2). Em todo caso, este fenômeno intergalático vai acontecer muito depois de a toda a vida na Terra ter se extinguido devido à expansão do Sol. A Via Láctea e a ainda maior galáxia de Andrômeda se aproximam entre si a 100 quilômetros por segundo, e durante muito tempo os cientistas previram sua colisão dentro de uns 4,5 bilhões de anos.

Pesquisas anteriores tinham sugerido que muitos sistemas estelares poderiam acabar no centro desta nova galáxia fundida denominada “Milkomeda” e ser absorvidos por seu buraco negro supermassivo. Alternativamente, outros poderiam ser repelidos para o vácuo intergalático. No entanto, “as proclamações sobre o desaparecimento iminente da nossa galáxia parecem muito exageradas”, segundo um novo estudo publicado na revista Nature Astronomy.

Há apenas 50% de probabilidade de a Via Láctea e Andrômeda se chocarem entre si nos próximos 10 bilhões de anos, determinou a equipe internacional de astrofísicos. “Basicamente é como lançar uma moeda no ar”, disse à AFP o principal autor do estudo, Till Sawala, da Universidade de Helsinque. Os pesquisadores fizeram mais de 100.000 simulações informáticas usando novas observações de telescópios espaciais.

Uma fusão de galáxias nos próximos 5 bilhões de anos é “extremamente improvável”, disse Sawala. É muito mais provável que as galáxias passem relativamente perto uma da outra – digamos, um pouco menos de 500.000 anos-luz de distância. Só na metade das simulações, a matéria escura acabou finalmente arrastando as duas galáxias em um abraço cataclísmico.

Mas, isto provavelmente só viria a ocorrer dentro de 8 bilhões de anos, muito depois de o sol ter se transformado em uma agonizante anã-branca. “Assim, pode acontecer de nossa galáxia terminar destruída”, disse Sawala. “Mas também é possível que nossa galáxia e Andrômeda orbitem mutuamente durante dezenas de bilhões de anos, simplesmente não sabemos”, acrescentou.

O destino da Via Láctea está em “aberto”

O destino da Via Láctea “segue completamente em aberto”, resumiu o estudo. Os pesquisadores enfatizaram que suas descobertas não significam que os cálculos anteriores estivessem incorretos, só que usaram observações mais novas e levaram em conta o efeito de mais galáxias satélite. Uma nova série de dados surgidos do telescópio espacial Gaia, recentemente aposentado, assim como do Hubble, poderiam dar uma resposta definitiva a esta pergunta na próxima década, previu Sawala.

