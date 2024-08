Vice de Trump, JD Vance rebate rótulo dado por democratas: ‘esquisito é abrir a fronteira para fentanil’

A candidata à presidência Kamala Harris e seu vice, Tim Walz, têm utilizado repetidamente o rótulo contra Trump e Vance durante campanha eleitoral

Giorgio Viera and KAMIL KRZACZYNSKI/AFP Vance se referiu diretamente a esse rótulo como "sem sentido" e se definiu como "um cara normal que quer viver o sonho americano"



O candidato pelo Partido Republicano à vice-presidência dos Estados Unidos, JD Vance, rebateu nesta quarta-feira (7) o rótulo de “esquisitos” que ele e seu companheiro de chapa, Donald Trump, receberam de seus adversários do Partido Democrata na corrida pela Casa Branca.”Acho que o rótulo de ‘esquisito’ veio de um grupo de estagiários de 24 anos em suas redes sociais (…) o que eu acho esquisito é abrir a fronteira para o fentanil entrar em nossas comunidades”, disse Vance em um encontro com jornalistas. A abordagem não representa uma crítica direta, portanto é difícil de ser refutada e está levantando questões sobre como será abordada pelos republicanos.

A candidata pelo Partido Democrata à presidência, Kamala Harris, e seu candidato a vice, Tim Walz, estão usando repetidamente esse rótulo contra Trump e Vance, especialmente quando se referem, por exemplo, a suas opiniões sobre aborto e liberdades sexuais. O próprio Walz disse no último fim de semana que era “esquisito” que Trump fizesse alusões repetidas ao serial killer fictício Hannibal Lecter, do filme “Silêncio dos Inocentes”, em seus discursos de campanha. No entanto, Vance se referiu diretamente a esse rótulo como “sem sentido” e se definiu como “um cara normal que quer viver o sonho americano”.

“Tenho minha esposa e três filhos lindos em casa (…) Se essas pessoas (Partido Democrata) quiserem me chamar de esquisito, acho que é uma grande honra”, acrescentou. Vance, autor do best-seller “Era uma Vez um Sonho: A História de uma Família da Classe Operária e da Crise da Sociedade Americana”, usou argumentos repetidos por seu partido para tentar desmontar o mantra democrata. “Acho que o que é muito esquisito é tentar tirar as crianças de seus pais se eles não quiserem consentir com uma mudança de sexo. Isso é algo que Tim Walz fez. Também acho muito estranho querer parar de financiar a polícia. Acho muito estranho dizer que você (Kamala Harris) era uma procuradora durona e transformar São Francisco em um desastre de segurança pública”, frisou Vance.

*Com informações da EFE

