Vice-governador de Nova York renuncia após ser acusado de corrupção

Brian Benjamin é alvo de cinco acusações, que incluem suborno, fraude eletrônica e falsificação de documentos; ele foi liberado da prisão sob fiança de US$ 250 mil

Alexi Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP O esquema envolveria contribuições de campanha de um investidor imobiliário e troca de favores



O vice-governador de Nova York, Brian Benjamin, apresentou sua renúncia nesta terça-feira, 12, após ser preso horas antes e acusado de corrupção pela Procuradoria do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan. “Aceitei a renúncia de Brian Benjamin com efeito imediato. À medida que o processo legal se desenrola, fica claro que ele não pode continuar como vice-governador. Os nova-iorquinos merecem confiança absoluta em seu governo”, disse a governadora Kathy Hochul, em comunicado. Brian Benjamin, de 45 anos, é alvo de cinco acusações, que incluem suborno, fraude eletrônica e falsificação de documentos, após uma investigação da procuradoria e do FBI. Ele, no entanto, se declara inocente. O esquema envolveria contribuições de campanha de um investidor imobiliário e, em troca, ele usaria sua influência para garantir uma doação de US$ 50 mil de fundos públicos para uma organização sem fins lucrativos controlada por investidores. De acordo com a acusação, o vice-governador pode cumprir uma pena mínima de cinco anos de prisão e, no pior dos casos, uma sentença máxima de 20 anos. Ele foi libertado da prisão sob fiança de US$ 250 mil.

*Com informações da EFE