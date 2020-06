Vídeo: bares e cafés ficam lotados em 1º dia de reabertura em Paris

Governo liberou a flexibilização da quarentena ao registrar queda no número diário de mortes

EFE/EPA/YOAN VALAT A França registra 114.400 casos de Covid-19 e 29.024 mortes



Após receberem autorização do governo francês, os cafés, bares e restaurantes de Paris – fechados desde o dia 17 de março devido à pandemia do novo coronavírus – começaram a reabrir nesta semana. Fotos e vídeos feitos por moradores locais mostram que, já no primeiro dia de funcionamento, as mesas ficaram lotadas.

O governo liberou a flexibilização da quarentena na França ao registrar queda no número diário de mortes e infecções. O relaxamento, no entanto, deve ser acompanhado de regras de precaução. Em Paris, por exemplo, os estabelecimentos só podem servir nas áreas externas. Em outras cidades, há determinação de limite de pessoas por mesa e também de distância entre as cadeiras.

Confira:

Bares e cafés ficam lotados em primeiro dia de reabertura do comércio em Paris. Confira o vídeo enviado por uma seguidora: pic.twitter.com/vc0DoMWEyF — Jovem Pan News (@JovemPanNews) June 3, 2020

No Twitter, o presidente Emmanuel Macron comemorou a nova etapa. “A reabertura de cafés, hotéis e restaurantes marca o retorno de dias felizes! Sem dúvida, os franceses estarão lá para redescobrir essa parte do espírito francês, nossa cultura e nossa arte de viver. Nestes tempos difíceis, o Estado continuará a apoiar este setor”, publicou.

La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

A França registra 114.400 casos de Covid-19 e 29.024 mortes, segundo levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins.