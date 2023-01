Vídeo de ‘pedras eletricamente carregadas’ descobertas na África viraliza; assista

Rochas foram encontradas na República Democrática do Congo e podem abastecer uma lâmpada por 72 horas

Reprodução/ twitter @Africa_Archives Rochas encontradas no Congo tem poder de abastecer uma lâmpada por até 72 horas



O vibranium existe? Nos últimos dias, um vídeo de garimpeiros da República Democrática do Congo ligando uma pequena lâmpada somente com o auxílio de uma pedra eletricamente carregada viralizou na África. A descoberta criou um frenesi entre pesquisadores do mundo todo e os vídeos foram compartilhados milhares de vezes. Os relatos são de que uma grama da pedra acende uma lâmpada por mais de 72 horas, enquanto um kg tem o poder de iluminar uma casa de dois quartos por, pelo menos, dois meses. Especialistas acreditam que essas rochas sejam uma fusão entre quartzo e magnetita, pois ambos os minerais têm propriedades elétricas. A descoberta das rochas tornou-se uma esperança para a região do Congo, porque podem utilizar uma nova fonte de energia e reduzir a dependência do país por combustível fóssil.