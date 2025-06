Vídeo mostra o momento exato em que avião caiu em Ahmedabad, na Índia

Evento é considerado um dos mais mortais na história da aviação indiana

EFE/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI Pessoas observam os destroços no local de um acidente aéreo próximo ao Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad



Um trágico acidente aéreo ocorreu em Ahmedabad, na Índia, quando um avião da Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu em uma área residencial logo após a decolagem. O destino da aeronave era o aeroporto de Gatwick, em Londres. A polícia local confirmou que mais de 100 corpos foram transportados para um hospital, enquanto pelo menos 25 pessoas ficaram feridas. As autoridades acreditam que não há sobreviventes entre os passageiros.

O voo contava com 217 adultos e 11 crianças, incluindo 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. A queda do avião atingiu um prédio em um campus de medicina, onde médicos estavam presentes no momento do acidente. Este evento é considerado um dos mais mortais na história da aviação indiana — o pior desde 1996, que resultou na morte de 349 pessoas.

A Air India, por meio de seu presidente, expressou suas condolências às famílias das vítimas e ativou um centro de emergência para oferecer suporte. O avião, um Boeing 787-8 Dreamliner, emitiu um sinal de emergência logo após a decolagem, mas não houve mais comunicação da aeronave antes da queda.

Líderes mundiais, como o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o premiê britânico Keir Starmer, manifestaram suas condolências em relação ao acidente. Em resposta ao ocorrido, o aeroporto de Ahmedabad decidiu suspender todas as operações de voo. O último acidente aéreo fatal registrado na Índia havia acontecido em 2020, envolvendo a Air India Express.

Air India Dreamliner crash flight AI171 A sad day for aviation @AirNavRadar pic.twitter.com/BbXF7kavPt — Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA