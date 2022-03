Vídeo mostra tanque russo sendo bombardeado em Mariupol; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um tanque russo é bombardeado por soldados ucranianos na cidade de Mariupol. A filmagem foi divulgada pela unidade Azov, um batalhão do Exército da Ucrânia, com a legenda “Z significa destruído”. O tanque russo era marcado com a letra Z. As imagens mostram o momento em que o veículo é atacado e fica em chamas. Segundo o Daily Mail, os soldados ucranianos estavam equipados com um canhão automático de 30 mm, uma metralhadora e mísseis antitanque. Mariupol é uma das cidades no leste da Ucrânia onde há conflito com as tropas russas. Nesta segunda-feira, 14, as forças comandadas por Vladimir Putin bombardearam um prédio residencial e uma torre de TV em Kiev, deixando pelo menos 12 mortos.

#Ukraine: Insane footage of a Ukrainian BTR-4 in use in the vicinity of #Mariupol against Russian armour, damaging a T-72B3M and totally destroying a BRM-1K.

Never quite seen anything like this so far. pic.twitter.com/486rmcEI87

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 14, 2022