Vídeo mostra tripulação do submarino que afundou na Indonésia cantando música de despedida

A Marinha ainda está estudando maneiras de resgatar os corpos das vítimas, que estão a 800 metros de profundidade; presidente Joko Widodo prometeu financiar educação dos filhos dos marinheiros

Divulgação Marinha da Indonésia O submarino KRI Nanggala foi encontrado partido em três pedaços e a uma profundidade além da sua capacidade de sobrevivência



A Marinha da Indonésia divulgou nesta segunda-feira, 26, um vídeo que mostra a tripulação do submarino que afundou em Bali cantando um hit local chamado “Sampai Jumpa”, que significa “Adeus”. As imagens foram gravadas semanas antes do acidente com o KRI Nanggala, que naufragou durante uma simulação de lançamento de torpedos no último dia 21 e foi encontrado em três pedaços neste domingo, 25, com todos os 53 tripulantes mortos. O vídeo mostra o comandante da embarcação, Heri Oktavian, entre os homens reunidos em torno de um colega tocando violão. “Mesmo que eu não esteja pronto para sentir sua falta, não estou pronto para viver sem você. Desejo tudo de melhor para você”, eles cantam. Segundo o porta-voz militar Djawara Whimbo, a gravação foi feita como uma despedida de um comandante do corpo de submarinos da Marinha.

We hear you, KRI Nanggala 402. Rest easy, friends. pic.twitter.com/lNVmmlKZCo — Canadian Forces in 🇺🇸 (@CAFinUS) April 26, 2021

O KRI Nanggala foi encontrado a 800 metros de profundidade, bem além do limite de sobrevivência do submarino, e a Marinha ainda está estudando maneiras de resgatar os corpos da tripulação, o que deve exigir o uso de equipamentos especializados. As causas do naufrágio ainda estão sendo investigadas. Enquanto isso, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, descreveu as vítimas como os “melhores patriotas” do país e prometeu um financiamento do governo para a educação de seus filhos até o bacharelado. Na segunda-feira, 26, familiares se reuniram em uma praia de Bali para prestar homenagem aos falecidos.