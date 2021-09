Vídeos mostram impacto de lava atingindo oceano na ilha de La Palma

Guarda Civil da Espanha orientou que todos aqueles que morem em um raio de 3,5 quilômetros do local não saiam de casa por risco de contato com gases tóxicos

EFE/Instituto Español de Oceanografía Lava atingiu o oceano no fim desta terça-feira, 28



Pouco antes de entrar no seu décimo dia de erupção, a lava do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, chegou ao oceano Atlântico nas últimas horas desta terça-feira, 28. O material vulcânico percorreu as ruas de La Palma e desembocou no mar pouco antes da 00h no horário local (20h no horário de Brasília) na região de Tazacorte. “O magma vulcânico entrou em contato com o mar em uma área de penhascos na praia de Los Guirres. Por causa da possibilidade da criação de gases nocivos e explosões, recomendamos que todos em uma área de 3,5 quilômetros ao redor do local fiquem em casa”, afirmou comunicado da Guarda Civil da Espanha, que monitora o local. Não há qualquer previsão para que o fluxo do material pare de descer para o oceano, mas as emissões de gases e a possível criação de “projéteis” com a derrubada de rochas no mar são os maiores perigos oferecidos à população local. A atividade sísmica não gera risco de tsunami ao local. Veja, abaixo, alguns vídeos registrados por autoridades locais:

En torno a las 00:00h el magma volcánico entró en contacto con el mar en una zona de alcantilados al N de la playa de Los Guirres. Ante la posibilidad de emanaciones de gases nocivos y explosiones se recomienda permanecer en las viviendas en un área de 3'5 km#ErupciónLaPalma pic.twitter.com/518WKKTLz2 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 29, 2021

La lava ya ha llegado al océano. Por tu seguridad, ❌Evita acercarte a la zona ✅Y sigue siempre las indicaciones de @policia, @guardiacivil y del dispositivo de @proteccioncivil desplegado en la isla#Prudencia #ErupciónLaPalma pic.twitter.com/Y09f1ulD8B — Ministerio del Interior (@interiorgob) September 29, 2021

#BREAKING #SPAIN 🔴 CANARY ISLANDS: THE LAVA FLOW FROM LA PALMA VOLCANO FINALLY REACHED THE OCEAN TONIGHT!🌋AT 23:05 UTC! The lava from #LaPalma #Volcano exceeds the last meters & begins to fall into the sea along the coast of Tazacorte.#BreakingNews #Volcan #CumbreVieja pic.twitter.com/Ay4eWc18rX — loveworld (@LoveWorld_Peopl) September 28, 2021

Lava do Cumbre Vieja chegando no mar!!! Não tem perigo de tsunami, o único perigo são esses gases liberados no momento do tontato da lava com a água!!! pic.twitter.com/FMdVi4aFdt — Sacani (Space Today) (@SpaceToday1) September 29, 2021