Viena é eleita a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo

Pesquisa levou em consideração critérios como segurança, serviços de saúde, educação e transporte público

Pixabay/tookapic Viena venceu como melhor cidade em 2018, 2019, 2022 e 2023



A cidade de Viena, a capital da Áustria, foi escolhida como a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo. O município encantador e culturalmente rico conquistou o primeiro lugar no ranking global, superando outras metrópoles renomadas. A pesquisa, realizada por especialistas, levou em consideração diversos critérios, como segurança, infraestrutura, serviços de saúde, educação e transporte público. Com uma combinação perfeita entre tradição e modernidade, Viena se destaca por sua arquitetura deslumbrante, parques bem cuidados e uma ampla oferta de atividades culturais. Além disso, a cidade é conhecida por sua alta qualidade de vida, proporcionando aos seus habitantes uma atmosfera tranquila e um ambiente propício para o bem-estar.